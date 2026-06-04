Belgio, il ct Garcia su Saelemaekers: "Alexis per me è un giocatore molto prezioso"
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Il ct del Belgio Rudi Garcia ha spiegato che Alexis Saelemaekers è molto prezioso per la sua Nazionale perchè a destra può giocare ovunque
Rudi Garcia, ct del Belgio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dei giocatori della sua nazionale che militano in Serie A, tra cui i rossoneri Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, reduci dalla forte delusioni per la mancata qualificazione in Champions League con il Milan.
Ecco le sue parole: "Anche De Winter...Ma so per certo che quando arriva il Mondiale certi ricordi sbiadiscono e si pensa solo alla nazionale. Alexis per me è un giocatore molto prezioso, perché sulla fascia destra può giocare dappertutto: come Florenzi nella mia Roma. In Francia diremmo che è un coltello svizzero. Punto anche su De Ketelaere, che quest’anno ha segnato meno ma è stato più continuo nel rendimento".
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