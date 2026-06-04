La Francia si ritrova in vista del Mondiale: l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernandez

vedi letture

Con l'arrivo dei giocatori impegnati nella finale di Champions, la Francia è al completo. Da segnalare un bell'abbraccio tra Maignan e Theo Hernandez

La Francia si è ritrovata in vista del Mondiale e nelle scorse ore sono arrivati anche i giocatori di PSG e Arsenal dopo la finale di Champions League. Ora la rosa del ct Didier Deschamps è al completo. Presenti anche due giocatori del Milan, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot. Nel video pubblicato dalla Federazione francese della squadra che si ritrova, si può vedere un bellissimo abbraccio tra il portiere rossonero e Theo Hernandez, suo ex compagno nel Diavolo.

Questa la lista dei convocati della Francia:

Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Difensori: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Psg)

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Desiré Doué (Psg), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter)