Dopo Glasner, ora il Milan incontrerà anche Jaissle. Ma la trattativa è complicata
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Il Milan prosegue il casting per la panchina: dopo Glasner, nelle prossime ore i rossoneri vedranno anche Jaissle, altro pupillo di Rangnick
Dopo il lungo incontro di martedì durato parecchie ore con Oliver Glasner, il Milan si prepara a vedere anche un altro candidato alla panchina, pure lui suggerito da Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria a cui Gerry Cardinale vorrebbe affidare l'area tecnica del club rossonero: si tratta di Matthias Jaissle, altro pupillo del tedesco.
Se Glasner è libero dopo aver salutato nei giorni scorsi il Crystal Palace, Jaissle è ancora sotto contratto con l'Al-Alhi e questo rende non poco complicato l'affare: il tecnico tedesco, che in passato ha allenato anche il Salisburgo, prende 11 milioni di euro e ha una clausola risolutoria da 6 milioni. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
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