Verso il Mondiale: l'Austria di Ralf Rangnick è partita questa mattina per gli Stati Uniti

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L'aereo con a bordo l'Austria d Ralf Rangnick è decollato stamattina da Vienna per Los Angeles. Il tedesco è sempre nel mirino del Milan per il ruolo di dt

L'Austria di Ralf Rangnick, obiettivo numero uno di Gerry Cardinale per il ruolo di nuovo direttore tecnico del Milan, è partita questa mattina da Vienna per raggiungere Los Angeles in vista della partecipazione della nazionale austriaca al Mondiale che inizierà il prossimo 11 giugno.

Accolti da diversi tifosi, i giocatori austriaci, come riporta Kronen Zeitung, hanno potuto leggere un bel messaggio proiettato sull'areo: "Ciao Mondiali! Quando i sogni diventano realtà!". Ricordiamo che l'Austria è stata inserita nel Girone J della competizione con Argentina, Algeria e Giordania e farà il suo esordio il prossimo 17 giugno con la Giordania al Levi's Stadium di Santa Clara.