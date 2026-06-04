Milan sempre più orientato su Glasner, ma il casting non è finito

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Oliver Glasner continua ad essere il primo nome per la panchina del Milan, ma il casting non è finito e resistono anche altre candidature

Prosegue il caos al Milan dove, dopo dieci giorni dall’azzeramento della dirigenza (via l'ad Furlani, il dt Moncada e il ds Tare) e l'esonero del tecnico Allegri, mancano ancora un amministrato delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e un allenatore. Per quanto riguarda il futuro della panchina milanista, l'edizione odierna di Repubblica riferisce che il Diavolo è sempre più orientato su Oliver Glasner, che pochi giorni fa ha salutato ufficialmente il Crystal Palace.

L'austriaco, che martedì ha avuto un lungo incontro con il Milan, può essere l’allenatore se come dt arriverà Ralf Rangnick o come ds Ramon Planes. Il casting per la panchina rossonera non è comunque ancora finito e per questo, oltre a quella di Glasner, resistono le candidature anche di Matthias Jaissle, Mauricio Pochettino e Arne Slot.