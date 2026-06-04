Austria, entro domani attesa la risposta di Rangnick sul rinnovo. Il Milan osserva...

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L'Austria ha proposto da tempo il rinnovo a Ralf Rangnick e attende una risposta entro domani. Il Milan lo vorrebbe come nuovo dt

Martedì il Milan ha incontrato per sei ore Oliver Glasner e ora sta valutando con attenzione pro e contro del possibile arrivo dell'austriaco sulla panchina milanista. Il suo nome è stato suggerito da Ralf Rangnick, che oggi partirà con l'Austria per il Mondiale. Entro domani, il tedesco, a cui Gerry Cardinale Massimo Calvelli vorrebbero affidare l'area tecnica del Diavolo, dovrà dare una risposta alla sua federazione sulla proposta di rinnovo.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che la sensazione è che Rangnick prenderà tempo. Il Milan resta alla finestra e osserva la situazione. Intanto vanno avanti le riflessioni in via Aldo Rossi dove ancora una volta ci sono visioni differenti: se Cardinale e Calvelli puntano su Glasner e Rangnick, Zlatan Ibrahimovic spinge invece per uno tra Pochettino e Slot come allenatore del futuro.