Ibrahimovic e lo sport per i Mondiali. E una frase che non è piaciuta ai tifosi del Milan

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Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Ibrahimovic ha pubblicato lo spot di uno sponsor realizzato in occasione degli imminenti Mondiali

Per il Milan è tempo di ripartire. Dopo una stagione conclusa al di sotto delle aspettative, il club rossonero è chiamato a rivedere il proprio progetto per tornare rapidamente ai livelli che la sua storia impone. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati ha infatti evidenziato la necessità di intervenire con decisione per aprire una nuova fase.

L’annata appena trascorsa ha messo in luce diverse difficoltà, tra prestazioni poco convincenti e una continuità di rendimento mai realmente trovata. Un bilancio che ha portato la società a valutare cambiamenti significativi, con l’intenzione di costruire un percorso più ambizioso e sostenibile.

Adesso l’attenzione è rivolta al futuro. La dirigenza dovrà compiere scelte importanti per definire le basi del nuovo ciclo, puntando su una programmazione chiara e su una visione a lungo termine. L’obiettivo è riportare il Milan tra le squadre di riferimento del calcio italiano ed europeo, ritrovando competitività, stabilità e risultati all’altezza delle aspettative.

Da capire intanto il ruolo di Zlata Ibrahimovic, sempre più al centro delle critiche. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Ibrahimovic ha pubblicato lo spot di uno sponsor realizzato in occasione degli imminenti Mondiali in cui lo svedese sarà tra i commentatori per l'emittente Fox Sport: "Ascoltate Zlatan, qualcosa di grande sta arrivando", è la frase pronunciata che i tifosi del Milan non hanno preso bene. Un po' come tutto il contesto