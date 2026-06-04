Tuttosport sul caos Milan: "Adesso sale Rangnick"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina parla del caos che sta travolgendo i rossoneri, ancora alla ricerca di un allenatore per il post Massimiliano Allegri

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il Milan si prepara ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. L’assenza dalla prossima Champions League ha rappresentato una delusione significativa per l’ambiente rossonero, rendendo inevitabile una serie di riflessioni sul futuro del club.

La società ha quindi scelto di avviare un importante processo di rinnovamento, con l’obiettivo di ridare slancio a un progetto che nell’ultimo anno non ha prodotto i risultati sperati. Le difficoltà emerse nel corso della stagione e il rendimento spesso altalenante hanno evidenziato la necessità di intervenire in maniera concreta per riportare la squadra sui livelli richiesti.

Il Milan guarda ora avanti con la volontà di ricostruire su basi più solide, individuando le figure giuste a cui affidare il nuovo percorso e pianificando una strategia in grado di garantire competitività nel lungo periodo. La priorità sarà quella di riportare il club ai vertici del calcio italiano e di riconquistare un ruolo di primo piano nelle competizioni europee, restituendo entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente rossonero.

Tuttosport in edicola stamattina parla del caos che sta travolgendo i rossoneri, ancora alla ricerca di un allenatore per il post Massimiliano Allegri: "Adesso sale Rangnick". L'attuale CT dell'Austria è il favorito, ma in questo caso attenzione al ruolo di Zlatan Ibrahimovic.