Milan, stasera prima da titolare per Abraham. Morata recuperato: dal 1' in Champions

Questa sera contro il Venezia, Tammy Abraham, ultimo arrivo estivo del Milan, giocherà per la prima volta da titolare con la maglia rossonera. L'attaccante inglese ha già esordito con il Diavolo contro la Lazio, entrando in campo nella ripresa e regalando anche l'assist per il gol di Leao. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Durante la sosta per le nazionali, Paulo Fonseca ha recuperato Alvaro Morata che ha risolto il problema muscolare rimediato contro il Torino che non gli ha permesso di scendere in campo poi contro Parma e Lazio. Stasera lo spagnolo inizierà dalla panchina, per entrare poi nelle ripresa così da mettere minuti nelle gambe. Il numero 7 milanista tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Liverpool.