Milan, stasera trasferta ad Empoli per la 19ª giornata: info e dettagli

Si chiuderà questa sera il girone d'andata per il Milan; i rossoneri, infatti, saranno ospiti dalle 20:45 dell'Empoli al "Castellani", per la sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Ibrahimovic e compagni cercheranno altri tre punti per chiudere la prima parte di stagione a quota 42, mentre i toscani di Andreazzoli vorranno mettere la ciliegina sulla torta ad un ottimo ritorno in Serie A, caratterizzato fino ad ora 27 punti e nono posto.

GLI ARBITRI

Arbitrerà il match il signor Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Affatat. Marini di Roma1 sarà il quarto uomo, mentre al Var ci saranno Mazzoleni di Bergamo e Galetto di Rovigo.

DOVE VEDERLA

Empoli-Milan sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da SKY. Il match, inoltre, potrà essere seguito minuto per minuto con il live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione vi accompagnerà fino al fischio d'inizio con il consueto live di avvicinamento, con tutte le ultime notizie, a partire dalle 13:30.