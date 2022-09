Milan, stasera trasferta contro la Sampdoria post derby: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter ed il pareggio alla prima del girone di Champions League in quel di Salisburgo, il Milan torna in campo questa sera al "Ferraris" per sfidare la Sampdoria dell'ex Giampaolo: fischio d'inizio fissato per le 20:45; i rossoneri sono secondi, a pari merito con il Napoli, a 11 punti e a -2 dall'Atalanta capolista, mentre i blucerchiati sono terzultimi con soli due pareggi (entrambi casalinghi) in 5 gare.

Arbitrerà il match il signor Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti di Pisa e Del Giovane di Albano Laziale e dal quarto uomo Massa di Imperia. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Longo di Paola.

Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e in live testuale su MilanNews.it. La nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con il consueto live dalle 13 con tutte le notizie minuto per minuto.