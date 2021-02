Milan-Stella Rossa, i serbi hanno vinto in trasferta nell'ultimo match giocato nel loro campionato

Domani il Milan giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Stella Rossa. I rossoneri, reduci dalla sonora sconfitta nel derby contro l’Inter, si troveranno di fronte un avversario in salute che, nell’ultimo match della Super Liga Serba, ha vinto in trasferta per 1-2 contro il Subotica. La differenza tecnica fra le due squadre è tanta, e pende in favore del Milan, ma gli stati d’animo con cui ci si arriva, sicuramente sono favorevoli alla squadra allenata da Dejan Stankovic.