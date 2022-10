Milan Store San Siro, oggi alle 16 l'incontro con di Theo con i tifosi: tutte le info

Fonte: acmilan.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernández incontrerà i tifosi del Milan per un Meet&Greet al Milan Store San Siro venerdì 14 ottobre alle ore 16.00!

Occasione imperdibile per i primi 50 tifosi che si presenteranno al Milan Store San Siro che avranno così la possibilità di incontrare il terzino francese, che in maglia Milan ha realizzato 21 reti e 25 assist in 133 presenze, e di farsi autografare i propri prodotti ufficiali rossoneri.

Per chi vorrà acquistare la maglia ufficiale numero 19 e i prodotti della linea TH19 x ACM, la capsule collection realizzata in collaborazione con il giocatore, lo Store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all'ingresso anche i 50 tagliandi per poter accedere all'evento.

È possibile accedere al Milan Store San Siro dall'ingresso in prossimità del Gate 14 dello stadio e ricordiamo che per partecipare all'evento sarà necessario indossare una mascherina FFP2.