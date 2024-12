Milan su Akliouche. Il talento del Monaco piace anche al PSG

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell’interesse del Milan per Maghnes Akliouche, talento di proprietà del Monaco che si sta mettendo in gran luce in questa stagione fra Ligue 1 e Champions League. In vista di gennaio, ma soprattutto di giugno, i dirigenti rossoneri stanno raccogliendo informazioni e valutando le possibilità, partendo comunque dalla scarsa voglia del club del Principato di cedere uno dei suoi migliori talenti e comunque a cifre comprese fra i 30 ed i 40 milioni di euro.

Una notizia che trova spazio anche su FootMercato, secondo cui il Milan è però in bella compagnia nello star dietro al classe 2002 del Monaco. Fra le tante big europee interessate, spicca soprattutto il PSG che già a gennaio potrebbe fare un tentativo per lui.

Nelle scorse ore, il tecnico monegasco Adi Hutter ha parlato della crescita di Akliouche nelle ultime settimane: “Sono davvero orgoglioso del suo lavoro. Quando sono arrivato era solo un giovane talento, ma aveva diversi difetti. Il modo in cui è cresciuto è davvero fantastico, può fare una grande differenza all’interno del nostro impianto di gioco. E’ un grande giocatore e penso che sarà molto richiesto la prossima stagione”.