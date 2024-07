Milan su Pavlovic, Capello: "Capisco che si vogliano portare forza e centimetri"

Il mercato è iniziato da due settimane e i primi colpi sono stati messi a segno. Tutte le big si sono mosse tranne il Milan che ancora non ha fatto registrare movimenti significativi nè in entrata nè in uscita. E questa mattina, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha preso la parola l'ex allenatore e giocatore, attuale opinionista, Fabio Capello che ha parlato di tutte le otto big italiane (Bologna incluso) e ha analizzato una per una il momento attuale e ciò che può servire ancora dal calciomercato.

Le parole di Fabio Capello sul nuovo difensore: "Pavlovic con la Serbia all’Europeo ha giocato a sinistra nella difesa a tre: da braccetto non mi ha impressionato, ma capisco che il Milan voglia portare forza fisica e centimetri al reparto, soprattutto se Kalulu dovesse essere dirottato a destra da Fonseca"