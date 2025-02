Milan subito a Milanello: oggi primo allenamento verso il Feyenoord

Dopo la vittoria di ieri contro l'Empoli, il Milan si ritroverà già oggi a Milanello per preparare la sfida al Feyenoord, in programma mercoledì alle 21:00 a Rotterdam e valida per l'andata dei playoff di Champions League.