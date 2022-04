Milan sul talento del Parma Bernabè: pronti 10 milioni

MilanNews.it

Il nome di Adrian Bernabè è ormai sulla bocca di tutti: dopo un inizio di stagione a singhiozzo a causa dei problemi fisici, il talento spagnolo sta mettendo in mostra tutte le sue qualità con la maglia del Parma nel campionato cadetto. Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, il Milan sarebbe interessato al calciatore, tanto che Moncada sarebbe già andato di persona a vederlo giocare contro il Brescia. La concorrenza è alta, per questo il Milan sarebbe disposto a investire circa 10 milioni di euro per anticipare tutti. La soluzione ideale potrebbe essere simile all'accordo trovato l'estate scorsa con il Bordeaux per Adli.