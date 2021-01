Milan, tanti auguri a Mario Yepes!

Quest'oggi si celebra il compleanno di un ex rossonero: Mario Yepes. L'ex a difensore colombiano, che compie oggi 45 anni, ha vestito la maglia rossonera ben 46 volte mettendo a segno 2 gol. Con il Milan ha trascorso 3 stagioni e ha conquistato 1 scudetto e 1 supercoppa italiana. La redazione di Milannews.it augura a Yepes un buon compleanno!

🇨🇴 Wishing a splendid birthday to Mario Yepes!

The former stalwart defender turns 45 today



