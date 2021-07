Milan, terminato l'Europeo del capitano e leader della Danimarca Kjaer

Si è chiuso con l'eliminazione in semifinale l'Europeo di Simon Kjaer. Cominciata con lo straordinario intervento salva vita in favore dell'amico e compagno Eriksen, la campagna europea del difensore del Milan è proseguita con prestazioni super e da leader vero per concludersi con lo sfortunato e inevitabile autogoal del momentaneo 1-1 contro l'Inghilterra. In generale, dunque, il capitano danese lascia Euro2020 da uno dei più forti giocatori del suo ruolo e da uomo vero.