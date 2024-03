Milan, testa solo al campionato fino all'11 aprile. E Pioli farà turnover

Pioli è stato chiaro col suo Milan. Dopo il 3-1 dell’Eden Arena che ha certificato la qualificazione in Europa League: fino all’11 aprile, quando è prevista l’andata con la Roma a San Siro per quarti di Europa League, la testa deve andare al campionato. In questo mese che manca all’euroderby il tecnico rossonero potrà studiare il piano di avvicinamento migliore, facendo ruotare titolari e riserve, per gestire efficacemente le forze.

La strategia verterà su un oculato turnover, si legge sul Corriere della Sera. Dopo l’Hellas, le avversarie saranno Fiorentina e Lecce, col Sassuolo a Reggio Emilia fra la gara d’andata e quella di ritorno con la Roma. L’altra nota positiva riguarda lo stato di forma di Leao, che nel 2024 ha numeri record: 6 reti e 5 assist, come il romanista Dybala: sarà una sfida nella sfida, fra loro due.