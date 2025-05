Lazio e Juventus tengono in vita il Milan per la Champions: 1-1, Vecino la pareggia al 96'

Siamo ancora in corsa per la Champions. Quello che serviva al Milan era un pari fra Lazio e Juventus e così è stato: 1-1 all'Olimpico in una partita ricca di emozioni. Succede tutto nella ripresa col gol di Randal Kolo Muani al 52'. L'espulsione di Kalulu al 60' dà coraggio alla Lazio per un forcing disperato nell'ultima mezz'ora più recupero. Biancocelesti che ottengono un rigore per fallo di Di Gregorio su Castellanos ma che viene tolto per un fuorigioco ravvisato all'attaccante argentino. Con la forza della disperazione la squadra di Marco Baroni trova il pari al 96' con Vecino.

Tutto aperto in chiave Champions, con Lazio e Juventus a quota 64, Roma 63, Bologna 62 e Milan 60. Lunedì tocca ai giallorossi sul campo dell'Atalanta e sarà necessario per mantenere vive le speranze del Milan che vincano gli orobici.