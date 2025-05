Orlando chiaro: "De Zerbi al Milan no, è un pupillo di Sacchi"

Si sta per chiudere una stagione intensa ma per molte big è già tempo di capire da chi ripartire il prossimo anno. Napoli, Milan, Roma, Juventus: sono queste le big che potrebbero cambiare allenatore. E gli opinionisti di TMW Radio hanno provato a dire chi siederà il prossimo anno sulla panchina di queste squadre, a cominciare da Massimo Orlando.

"Alla Juve Conte. Se sono veri i nomi di Osimhen, Tonali, con la Juve che ha già un impianto buono..e poi non si può più sbagliare. E quindi andrei su Conte. Sul Napoli dico che Conte vincerà lo Scudetto e se ne andrà. Italiano o Gasperini li vedrei bene. C'è materiale, una buona rosa, i soldi per fare mercato soprattutto. Roma-Pioli, perché hanno già lavorato insieme a Firenze, caratterialmente si assomigliano. E Stefano è un grande allenatore e accetterebbe i consigli di Ranieri. Milan? De Zerbi no, è un pupillo di Sacchi. Ma questa società non ascolta nessuno, per gestire tutto questo Allegri potrebbe essere perfetto".

COME STA ANDANDO DE ZERBI AL MARSIGLIA

La frustrazione per il pareggio subito nei minuti finali del match sul campo del Lilla non porterà la squadra di De Zerbi di nuovo in ritiro. Come riferisce la stampa francese, lo staff tecnico ha dato ai giocatori la possibilità di scegliere tra un'altra settimana a Roma e la permanenza a Marsiglia. Questa decisione è stata presa dopo alcune discussioni tra dirigenti, staff tecnico e giocatori; alla fine ha vinto la seconda opzione e la volontà di non forzare la mano, anche per salvaguardare l'equilibrio familiare di alcuni componenti della rosa.

L'OM, tra l'altro, è convinto che il ritiro in Italia abbia avuto un effetto molto positivo e sia sicuramente servito da stimolo per un gruppo che aveva manifestato una certa mancanza di coinvolgimento, motivazione e talvolta anche unità. Il bilancio di questa avventura nella capitale è quindi positivo e ha aiutato la squadra a ritrovare gli automatismi giusti per terminare la stagione centrando l'obiettivo del secondo posto.