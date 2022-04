© foto di Olivier Giroud

Carlos Tevez, ex giocatore fra le altre della Juventus, questa mattina era a Milanello. L’argentino è passato a salutare i giocatori del Milan, e Olivier Giroud, ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Tevez in carriera fu vicino all’approdo in rossonero. Poi l’affare non si fece e il giocatore andò alla Juventus.