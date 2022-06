Milan, Theo e Maignan con più minuti in stagione. Saele il più presente

MilanNews.it

Come riporta il sito di Transfermarkt, il giocatore che ha giocato il maggior numero di minuti in stagione per il Milan è Theo Hernandez che ne ha messi insieme 3.553. Al secondo posto un altro francese, il portiere Mike Maignan che, nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese, è stato presente tra i pali per un totale di 3.540 minuti. Completa il podio Fikayo Tomori con 3.356. Il giocatore con il maggior numero di presenze, invece, è stato Alexis Saelemaekers che è partito da titolare o è subentrato nel corso della gara in ben 46 delle 48 partite disputate dal Milan in questa lunga stagione.