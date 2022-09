Milan, Thiaw sarà a disposizione per il derby. Pioli spera di recuperare Rebic e Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Malick Thiaw, nuovo difensore rossonero, ha lavorato ieri per la prima volta in gruppo a Milanello e sabato sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il derby. Per il match contro l'Inter, il tecnico rossonero spera di recuperare sia Ante Rebic che Divock Origi, che ieri hanno svolto ancora un allenamento personalizzato. Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi si capirà se il doppio rientro sarà possibile oppure no.