Milan, Tomori contro l'Atalanta può toccare le 50 presenze in Serie A

Fonte: Transfermarkt

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori è vicinissimo alle 50 presenze in Serie A. Il difensore centrale rossonero, che ha raccolto 63 presenze con la maglia del Milan, nel match in programma domenica sera contro l'Atalanta potrà tagliare questo traguardo avendo già giocato 49 partite in assoluto nel massimo campionato italiano. Tomori nel corso di queste sfide ha rimediato soltanto quattro ammonizioni e segnato anche un gol.