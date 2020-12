Milan, Tonali ancora a caccia del primo gol in rossonero

Non è mai stato un "bomber", ma Sandro Tonali, nel corso della sua breve carriera, è comunque riuscito a buttarla dentro. Un gol lo scorso anno col Brescia nella sua prima esperienza in Serie A, cinque reti complessive nelle due precedenti stagioni in B (sempre con le Rondinelle). Il centrocampista è a caccia della prima gioia in rossonero: ci è andato vicino (ha colpito anche un palo a Genova), ma non ha avuto fortuna. Si rifarà. Perché il ragazzo ha stoffa e anche un discreto tiro dalla distanza.