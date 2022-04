Milan, Tonali figlio rossonero. CorSport: "Sandro, capitan futuro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tonali è figlio del Milan. "Quella maglia rossonera che ha scaraventato a terra con forza dopo la rete del 2-1 alla Lazio, l’ha voluta a tutti i costi in estate, e ora vive l’emozione di essere l’uomo decisivo per la battaglia a distanza con l’Inter" scrive il Corriere dello Sport in riferimento all'eroe rossonero del momento, Sandro Tonali. E' lui l'uomo che sta trascinando il Milan nella corsa scudetto, lui che è simbolo di una squadra operaia che non ha mai smesso di lottare e di costruire il suo futuro. Tonali, che in estate ha persino deciso di rinunciare a un pezzettino del suo stipendio in favore della squadra di cui è tifoso fin da bambino, è l'uomo in più di questo Milan. "Sandro Tonali è cresciuto, probabilmente il giocatore che ha dato più garanzie in assoluto nel corso dell’intero torneo, per qualità di rendimento e per impegno" sottolinea il quotidiano, che ritrova in queste motivazioni la volontà di molti: vederlo capitano di questa squadra. Il gol alla Lazio non è solo un messaggio d'amore per il club e il popolo milanista, ma anche una conferma per Mancini. Tonali non è solo presente e futuro per il Milan, ma anche per la nazionale.