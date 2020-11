"Tonali da brividi", scrive Tuttosport in vista di Napoli-Milan. Il giovane centrocampista partirà dalla panchina al San Paolo, ma vuole comunque "stupire Gattuso". Approdato al Milan - scrive Tuttosport - telefonò al suo idolo per chiedere se poteva prendere il numero otto. Come detto, Pioli non lo manderà in campo dall’inizio: per il salto deve diventare più "Ringhio".