Milan tra le prime 16 d'Europa? Pioli: "No, ma oggi siamo più forti di quando abbiamo affrontato il girone di Champions"

Intervenuto in conferenza stampa per Salernitana-Milan, mister Pioli ha parlato della forza attuale del Milan e della crescita della squadra:

Il Milan è tra le 16 squadre più forte d'Europa?

"No perché non siamo riusciti a passare il girone. Oggi siamo più forti di quando abbiamo affrontato il girone di Champions. Mi sarebbe piaciuto giocare certe partite adesso. Dobbiamo continuare a crescere, l'importante è tornare in Champions anche l'anno prossimo".