Milan, tra oggi e domani esami strumentali anche per Bennacer e Gabbia

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, tra oggi e domani, anche Ismael Bennacer e Matteo Gabbia si sottoporranno ad esami strumentali per valutare come procede il loro recupero dall'infortunio. Il centrocampista è alle prese con una lesione del muscolo bicipite femorale destro, mentre il giovane difensore è fermo per una lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.