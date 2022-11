Milan, tutti gli impegni dei rossoneri nel mese di novembre

Fonte: acmilan.com

Tredici giorni prima del lungo stop, tredici giorni con quattro partite di elevata importanza. Il mese di novembre, per la formazione di Mister Pioli, è racchiuso qui. Tre partite di Serie A e il crocevia contro il Salisburgo in Champions League, quattro partite prima di tracciare il primo bilancio di questa stagione e di tirare il fiato, per coloro che non parteciperanno ai Mondiali in Qatar. Ecco il dettaglio dei nostri prossimi impegni:

SERIE A

13ª giornata: Milan-Spezia, sabato 5 novembre ore 20.45 (DAZN e Sky), San Siro - BIGLIETTI

14ª giornata: Cremonese-Milan, martedì 8 novembre ore 20.45 (DAZN), Stadio Giovanni Zini

15ª giornata: Milan-Fiorentina, domenica 13 novembre ore 18.00 (DAZN), San Siro - BIGLIETTI

CHAMPIONS LEAGUE

6ª giornata: Milan-Salisburgo, mercoledì 2 novembre ore 21.00 (Amazon Prime Video), San Siro - BIGLIETTI