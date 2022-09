Milan, tutti i convocati in nazionale. Theo rientra, Tonali da valutare

MilanNews.it

Si riportano di seguito l'elenco completo dei calciatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali, nel quale non sarà più presente Theo Hernandez per infortunio all'aduttore destro; da valutare, inoltre, le condizioni di Sandro Tonali, il quale resterà per ora in ritiro con l'Italia:

Ballo Toure (Senegal)

Bennacer (Algeria)

De Ketelaere (Belgio)

Saelemaekers (Belgio)

Dest (USA)

Giroud (Francia)

Maignan (Francia)

Kjaer (Danimarca)

Leao (Portogallo)

Pobega (Italia)

Tonali (Italia)

Tomori (Inghilterra)

Thiaw (Germania U21)

Vranckx (Belgio U21)

Kalulu (Francia U21)