Milan, tutti i tesserati continueranno a restare nelle proprie abitazioni

Il Club pone la salute dei suoi giocatori, tesserati, dipendenti e tifosi in cima alle priorità. Le sedi di allenamento resteranno pertanto chiuse fino a data da destinarsi, così come la sede amministrativa e commerciale, Casa Milan. Tutti i tesserati continueranno a seguire le direttive sanitarie, restando nelle proprie abitazioni, in contatto costante con gli staff tecnici e medici. Il Club adatterà le proprie operatività secondo le disposizioni delle autorità governative e sanitarie. Le attività nei centri sportivi di Milanello e al Vismara riprenderanno solo in una configurazione di assoluta sicurezza.