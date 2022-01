Milan, Tuttosport: "Domani scatta l'operazione derby"

"Domani scatta l'operazione derby", titola il quotidiano Tuttosport parlando del Milan. "Pioli ritrova i suoi per la gara da ultima spiaggia", scrive il giornale torinese in vista del big match contro l'Inter in programma alla ripresa del campionato. Per la squadra rossonera iniziano dieci giorni fondamentali e decisivi, quelli che porteranno alla super sfida del 5 febbraio.