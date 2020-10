Milan, Tuttosport: "Rinnovo difficili, problema in più"

Come riporta Tuttosport, i contratti in scadenza sono una delle prossime sfide che dovrà affrontare la dirigenza del Milan. La priorità, ovviamente, riguarda Gigio Donnarumma e Calhanoglu: dal club rossonero è emerso ottimismo, ma in realtà le due contrattazioni si preannunciano lunghe e difficili. Da valutare anche la posizione di Musacchio, pure lui in scadenza a giugno. Per quanto riguarda i giocatori con un contratto fino al 2022, occhio a Romagnoli e Kessié, altri due pilastri della squadra di Pioli.