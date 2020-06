Milan, Tuttosport titola: "Rebic cerca ancora gloria"

Senza Ibra e Castillejo, mister Pioli si affida a Rebic per provare a superare la Juve in Coppa Italia. Come riporta Tuttosport, il croato, nella semifinale di ritorno, avrà il compito di trovare almeno un gol che possa mettere in difficoltà i bianconeri, già colpiti all’andata proprio da Ante. L’attaccante rossonero, dunque, cerca ancora gloria e spera di restare al Milan anche in futuro. Il suo contratto con l’Eintracht Francoforte scade nel 2022, quindi il costo del cartellino, tra circa un anno, sarà decisamente inferiore rispetto a quello attuale.