Milan-Udinese, domani sciopero dei mezzi a Milano: l'avviso di ATM

Il club rossonero, in collaborazione con ATM (Azienda Trasporti Milanesi), ha ricordato ai tifosi che domani si recheranno allo stadio per Milan-Udinese di un possibile sciopero dei mezzi a Milano a partire dalle ore 18:00: "Un messaggio importante per i tifosi di Milan-Udinese in programma a San Siro, venerdì 25 febbraio alle ore 18:45. Per via dello sciopero proclamato a livello nazionale, dopo le 18 le metropolitane potrebbero essere chiuse".

️ To all fans attending #MilanUdinese, please bear in mind there is a transport strike that might influence traffic and transport to and from the stadium. #SempreMilan https://t.co/PwaJNFjOWZ