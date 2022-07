Milan, ufficiale il numero di maglia di Origi: ha scelto la 27

Il Milan ha ufficializzato il numero di maglia di Divock Origi, presentato oggi a Casa Milan con i tifosi rossoneri accorsi in sede; Origi ha scelto il 27, stesso numero indossato nella sua esperienza al Liverpool.

