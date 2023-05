Milan, ufficiale la tournée negli USA: i rossoneri giocheranno contro Real Madrid, Juventus e Barcellona negli states

MilanNews.it

Se ne parlava nelle scorse settimane, ora c'è anche l'ufficialità. In estate il Milan parteciperà ad una tournée negli USA, la "New U.S. Summer Series" organizzata dal "Soccer Champions Tour", insieme ad altri top club come Arsenal, Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Juventus. I rossoneri partiranno alla volta degli Stati Uniti tra il 19 e il 20 luglio, con il ritorno in Italia fissato al 3 agosto. Di seguito i match amichevoli che giocheranno i rossoneri:

Domenica, 23 luglio

Real Madrid vs. AC Milan at The Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

Giovedì, 27 luglio

Juventus vs. AC Milan at Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Martedì, 1 agosto

AC Milan vs. FC Barcelona at Allegiant Stadium, Las Vegas, NV