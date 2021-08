Milan, una prova Real. CorSport: "Maignan para un rigore"

Il pareggio senza gol - scrive il Corriere dello Sport - non cancella una partita giocata su buoni ritmi, per essere estiva e senza trofei in palio. Nel Milan, contro il Real Madrid, le note positive vengono dall'illibatezza della porta difesa da Mike Maignan: nei cinque test fin qui disputati, i rossoneri non hanno preso neanche un gol su azione e, in generale solo uno, su rigore, dal Nizza. A proposito di dischetto e dintorni va segnalata la vena donnarummesca del sostituto del campione d'Europa, che ha respinto pur in modo non proprio plastico le conclusioni dei madridisti e neutralizzato il rigore di Bale.