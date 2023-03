Milan Under 18, la sosta per la svolta

Fonte: acmilan.com

Il weekend di sosta in arrivo non velocizzerà a dimenticare il pareggio-beffa, ma può dare una mano per lavorare con ancora più voglia ed energia in cerca di reazione e soprattutto di un finale di alto livello. Gli Under 18 del Milan sono stati fermati dal Torino: proprio quando la rimonta sembrava cosa fatta, con i gol di Siman e Ferroni a ribaltare lo svantaggio iniziale, nel recupero i granata hanno trovato lo spazio per inchiodare il 2-2.

Un punto che, per come è arrivato, ha lasciato l'amaro in bocca, costando pure un posto in classifica (sorpasso Hellas Verona, ora terzo). La squadra di Terni ha mancato la possibilità di avvicinarsi alla SPAL, che occupa la seconda posizione - in vetta l'Inter - e cioè il limite dentro il quale rimanere per giocarsi lo Scudetto di categoria. Invece i ferraresi rimangono a +9, una distanza non semplice da recuperare avendo a disposizione poche giornate.