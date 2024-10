Milan, venerdì con un allenamento al mattino per i rossoneri

VENERDÌ 4 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Pioggia a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in ottica Fiorentina, nostro prossimo avversario in campionato nella gara in programma domenica 6 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi.

Squadra subito in campo per l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni lavori a tema sul possesso che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni; la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.