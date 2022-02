Milan, venerdì di partita: alle 18:45 sfida all'Udinese. Info e dettagli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gioca molto d'anticipo il Milan nella 27esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo alle 18:45 a San Siro contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, con l'idea di rinsaldare il primo posto in classifica aumentando i 56 punti conquistati fino ad ora e, di conseguenza,il vantaggio sull'Inter a +5; i friulani, dopo il pareggio contro la Lazio, vorranno, però, continuità: il 16esimo posto con 25 punti non garantisce, d'altronde, grande traqnuillità.

Arbitrerà l'incontro il signor Marchetti della sezione di Ostia Lido. I suoi assistenti saranno Galetto e Di Vuolo, il quarto uomo Gariglio. Al VAR Guida, AVAR Carbone.

La gara sarà trasmess in diretta su DAZN; sarà possibile seguire il match anche con il live testuale di MilanNews.it, anticipato dal live di avvicinamento al calcio d'inizio che, sulle nostre pagine online, partirà alle 13.