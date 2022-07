MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive Tuttosport, Nicolò Zaniolo è un nome che non è mai uscito dai radar della dirigenza di Via Aldo Rossi. La valutazione che la Roma fa del giocatore è altissima, ma con l'arrivo di Dybala il posto di Zaniolo è stato messo in discussione.