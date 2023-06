Milan, Zhegrova come alternativa per la fascia destra: vale 15 milioni

MilanNews.it

Per la fascia destra il Milan, come scrive oggi Tuttosport sta facendo un vero e proprio casting. Tra i nomi a cui i rossoneri sono interessati ma che rimangono, al momento in secondo piano come alternative, c'è anche quello di Edon Zhegrova, '99 del Lille che appena qualche settimana fa veniva dato per certo tra le fila rossonere da fonti in arrivo dal Kosovo, suo paese d'origine. Il giocatore vale 15 milioni e quest'anno in 22 presenze in Ligue 1 ha segnato 3 gol e fornito 5 assist.