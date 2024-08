Milanello, domani la ripresa degli allenamenti: squadra al completo

Domani si riparte, questa volta al gran completo. I rossoneri, che sono tornati a Milano dagli Stati Uniti subito dopo l'amichevole giocata a Baltimora lo scorso 6 agosto, nella giornata di domani si ritroveranno al Centro Sportivo di Milanello in Carnago per l'inizio dell'ultima settimana di preparazione prima delle gare ufficiali. Il primo appuntamento sul calendario è fissato il 17 agosto alle 20.45 presso lo stadio di San Siro dove il Milan affronterà il Torino nella prima giornata di campionato.

Prima dell'appuntamento con i granata, però, spazio per l'ultimo test amichevole. Il 13 agosto sempre San Siro sarà teatro della II Edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in palio per il Milan e per il Monza. Domani a Milanello la squadra si ritroverà al gran completo e chissà che contro i brianzoli non ci possa essere spazio per i nuovi acquisti Pavlovic e Morata, che proprio nella giornata di sabato si alleneranno per la prima volta con i loro nuovi compagni di squadra.