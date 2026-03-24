Milanello, fissata per domani la ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti

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La vittoria per 3-2 di sabato pomeriggio contro il Torino a San Siro, ha permesso al Milan di arrivare alla sosta con la testa e il cuore più leggeri: necessario visto il momento della stagione e dato che al rientro dalla pausa i rossoneri saranno impegnati in una partita complicatissima, contro il Napoli al "Maradona".

Tra domenica e ieri, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha concesso qualche giorno di riposo a quei giocatori del Diavolo che non saranno impegnati in nazionale durante questa sosta: sono appena undici della prima squadra di cui tre portieri (P. Terracciano, Torriani e Pittarella) e tre infortunati (Gabbia, Loftus-Cheek, Leao). La ripresa degli allenamenti è stata programmata per domani, mercoledì pomeriggio a Milanello. Al lavoro sul campo i giocatori non convocati dal proprio paese, verosimilmente con i ragazzi di Milan Futuro come accade spesso in queste soste forzate che svuotano il centro sportivo di Carnago.