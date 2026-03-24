Rileggi le parole di Di Canio su Leao, Sheva, Albertini e Llorente al Legends Trophy

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Nella giornata di ieri si è aperta a Milano la tappa milanese del Legends Trophy, torneo di padel per ex calciatori. Sul campo era presente l'inviato di MilanNews.it, esattamente come succederà nella giornata di oggi, la seconda in programma da calendario, per intervistare alcuni degli ex campioni che sono passati. Tra loro abbiamo sentito, insieme agli altri colleghi: due grandi ex rossoneri come Andriy Shevchenko e Demetrio Albertini; un altro ex milanista ma che non ha lasciato grande traccia col Diavolo come Paolo Di Canio; un ex attaccante di Serie A come Fernando Llorente.

Recupera gli interventi di Sheva, Albertini, Di Canio e Llorente:

- MN - Shevchenko: "Leao è l'unico che può fare la punta nel Milan. Scudetto? Si può mettere pressione all'Inter"

- MN - Di Canio: "Senza Leao il Milan è più solido. Si arrabbierà con me? Che me ne frega, mica è mio cugino"

- MN - Albertini: "Scudetto? Inter ha in mano il suo futuro. Milan prima contendente"

- MN - Llorente: "L’Inter nelle ultime partite ha perso punti importanti e non si sa mai. Momento decisivo"