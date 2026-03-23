MN - Llorente: "L’Inter nelle ultime partite ha perso punti importanti e non si sa mai. Momento decisivo"

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Fernando Llorente, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli ed Udinese, ha parlato a margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.

Il Napoli può credere allo scudetto?

“Qualunque squadra che si trova in quella situazione deve crederci. L’Inter nelle ultime partite ha perso punti importanti e non si sa mai. È un momento decisivo, anche Inter e Milan possono sbagliare e devi stare lì”.

Tra Inter, Napoli e Milan chi è la favorita per il titolo?

“Secondo me la favorita è l’Inter. Ha un vantaggio importante. È una squadra fortissima, l’ha dimostrato negli ultimi anni. Ma non si sa mai. Anche l’anno scorso ha perso delle partite alla fine in modo incredibile e il Napoli ne ha approfittato”.

Allegri, Conte e Chivu… Per la corsa scudetto conta l’esperienza o più la forza della squadra?

“Un po’ tutto. La forza della squadra è importante, ma anche l’allenatore è molto importante. Sarà una grande lotta, speriamo di vedere la Juve che lotta per entrare in Champions. Il Como sta facendo molto bene, sono contento per Cesc Fabregas. È stato un grande compagno, sono contento per lui”.

Dopo la sosta ci saranno Napoli-Milan e Inter-Roma. Si decide lo scudetto?

“Non so se si decide là ma saranno comunque partite decisive”.